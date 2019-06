Il regista di Ghostbusters 3 annuncia una sorpresa in arrivo

All'inizio di quest'anno i fan di Ghostbusters erano stati allietati da una dichiarazione di Jason Reitman, regista del terzo capitolo della saga nonché figlio dell'Ivan Reitman del primo storico film.

Reitman si esprimeva neanche troppo velatamente in maniera critica sul reboot al femminile del 2016, che tanto negativamente era stato accolto dai fan di tutto il mondo. In quell'occasione il regista aveva usato parole come "restituire il film ai fan", lasciando intendere la volontà di ricollegarsi con questo terzo episodio al filone principale che ha reso celebre la saga.

Jason Reitman ora è tornato a parlare, e l'ha fatto con un post che preannuncia una grossa sorpresa in arrivo in tempi brevi per i fan di Ghostbusters. "Sto lavorando ad una bella sorpresa per la Ghostbusters Fan Fest di questo sabato. Ci vediamo lì!" annuncia il tweet del regista, postato insieme al video di un ciak del primo film.

Nessuno sa ovviamente di cosa si tratti, né se si tratti di qualcosa che riguardi il film che sta per uscire o quelli già usciti. Quello che è certo è che, con questa promessa, Reitman ha attirato su di sé l'attenzione di ogni fan di Ghostbusters.

Uno degli obbiettivi che il film si pone è quello di utilizzare la CGI nella quantità più moderata possibile. Bill Murray, interpellato sul progetto, si è detto immediatamente disposto a parteciparvi.