Il regista di Everything Everywhere All At Once è 'terrorizzato' dalle IA

Ormai la possibilità che l’IA venga utilizzata sempre più spesso nel cinema spaventa attori e registi. Ne sanno qualcosa gli autori di Everything Everywhere All At Once: i Daniels hanno affrontato l’ingombrante (e attualissima) questione durante una presentazione al SXSW. Vediamo quali sono state le parole di Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

Durante un lungo discorso tenutosi oggi, martedì 12 marzo, al SXSW, la coppia cinematografica è tornata al festival che prima di tutti li ha ospitati dopo la vittoria agli Oscar 2023 del loro visionario instant cult (qui trovate la nostra recensione di Everything Everywhere All At Once). L’occasione? Parlare, oltre a molti altri argomenti, del potenziale futuro di Hollywood.

Secondo Deadline, la conversazione è ‘culminata’ con Kwan che ha espresso alla folla il suo pensiero sull’IA: “È magica, potrebbe risolvere i problemi del mondo, ma la verità è che sono terrorizzato da questa nuova realtà. Non stiamo dicendo di non usare l’intelligenza artificiale, ormai è qui e sarà rapidamente implementata in ogni aspetto delle nostre vite”.

Negli ultimi mesi, la paura che Hollywood possa essere soverchiata dall’intelligenza artificiale è aumentata moltissimo. Alcuni cineasti temono che lo strumento possa segnare la fine della creatività umana, altri non sembrano considerarla una minaccia. A chiudere il discorso ci ha pensato Daniel Scheinert: “Quando la si usa, bisogna pensare al motivo per cui lo si fa. Dobbiamo pensare a come distribuire con parsimonia e attenzione questo tipo di novità”.

Se qualcuno di voi si aspettava di rivedere il cast riunito per un secondo capitolo, potrebbe rimanere molto deluso: Michelle Yeoh afferma che non ci sarà nessun sequel.