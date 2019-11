Il regista di Doctor Strange sdrammatizza su Instagram il caso Scorsese

Sono sempre di più i registi, attori e personaggi famosi che sono intervenuti a commentare le ormai famosissime parole di Martin Scorsese, che ha definito i film Marvel "più simili ai parchi a tema che al cinema". Stavolta arriva il contributo alla discussione di Scott Derrickson, regista di Doctor Strange.

Derrickson, che presto sarà di nuovo al lavoro con Benedict Cumberbatch per il sequel Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha voluto sdrammatizzare la discussione postando su Instagram un'immagine simpatica che ha iniziato a circolare da un po' in Rete. Si tratta di un riquadro in cui il nome del regista di The Irishman, secondo cui i film del MCU "non sono cinema", è scritto con l'inconfondibile font utilizzato... per il logo dei Marvel Studios.

"Adoro..." è la sua semplice didascalia.

L'immagine è stata commentata da diversi follower.

"È fantastico" ha scritto @jadononthego.

"Marty ha girato dei film fantastici, i Marvel Studios hanno prodotto dei film fantastici. Detto questo, è dannatamente divertente" è il salomonico commento di @unlimited_fandom.

"Bello" ha aggiunto @rubiemartinez.

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness Scott Derrickson avrà modo di lavorare anche con Elizabeth Olsen, che interpreterà il ruolo di Wanda Maximoff / Scarlet Witch. In occasione del D23 Expo l'attrice ha anticipato che il film - che sarà girato in parte a New York - è in fase di scrittura e si è detta "entusiasta" all'idea di lavorare con Cumberbatch.

Il nuovo film di Martin Scorsese, The Irishman, dopo l'uscita in alcuni cinema sarà in streaming su Netflix dal 27 novembre.