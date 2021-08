Il regista di Doctor Strange posta un'immagine in risposta alla polemica Scorsese-Marvel

Nel 2019 Martin Scorsese si era espresso duramente contro i film Marvel, affermando che non possono essere definiti cinema. Oggi James Gunn ha riaperto la questione, dicendo in un podcast che Scorsese sta "creando i suoi film nell'ombra delle pellicole Marvel". Scott Derrickson ha commentato la dichiarazione con un'immagine.

Nel tentativo di placare i fan dopo le parole di Gunn, il regista di Doctor Strange (2016), Derrickson, ha postato un meme sul suo profilo twitter che rappresenta il nome di Martin Scorsese scritto nello stile Marvel. Un modo divertente per rispondere alla controversa questione che si è creata dietro alle parole dei colleghi. "Credo solo che mi sembra terribilmente cinico che continui ad esprimersi contro la Marvel e che questa sia l'unica cosa che gli dà stampa per i suoi film," aveva dichiarato Gunn nel podcast. Un'uscita che può essere mal interpretata, ma dopo la quale ha subito chiarito: "Per la cronaca, Martin Scorsese è probabilmente il più grande regista americano in vita. Amo e studio i suoi film e continuerò ad amarli e studiarli. Sono in disaccordo con lui solo su una cosa: che i film basati sui fumetti non possono essere considerati cinema, tutto qui."

L'ideatore di Watchmen Damon Lindelof si era chiesto nel 2019 se Scorsese avesse mai visto un film Marvel, ritenendo che i suoi commenti probabilmente derivano da una sua disinformazione al riguardo. Inutile dire che queste dichiarazioni non hanno di certo aiutato.

In quell'occasione Scott Derrickson aveva già provato a spegnere la polemica con un post simile a quello pubblicato in questi giorni. Allora, Scott, aveva postato un'altra versione del nome di Martin Scorsese scritto in stile Marvel e nella didascalia aveva scritto semplicemente "I love...", facendo intendere che non ci fosse alcun tipo di rancore nei confronti del pluripremiato regista. Un modo divertente per affrontare il problema, che ha fatto sorridere i fan della Marvel.

James Gunn, invece, ha preso molto più seriamente la situazione, commentando che in realtà c'è qualcosa di vero in alcuni punti di ciò che Scorsese afferma. "Ci sono molti film senza cuore e senza anima lì fuori, di puro spettacolo," ha dichiarato il regista di Suicide Squad, aggiungendo che spesso i grandi Studios fanno i capricci affinché il loro film sia esattamente ciò che si aspettano: identico a tutto ciò che abbiamo già visto.