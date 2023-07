Per il regista di Die Hard i nuovi film d'azione sono 'orribili e pieni di odio'

John McTiernan, un nome, una leggenda: ha fatto la storia del cinema d'azione con titoli come Predator, Die Hard, Caccia a Ottobre Rosso, e attualmente è passato il 20esimo anniversario del regista senza alcun film all'attivo. Ma McTiernan non sembra per niente disposto a voler tornare nel mondo adrenalinico dei film d'azione.

A sostegno delle sue idee, infatti, il regista afferma che i film d'azione contemporanei sono del tutto sottovalutati e di scarsa qualità: "I film d'azione di oggi sono pieni di odio - ha detto McTiernan a Le Matin - Le persone continuano a inviarmi sceneggiature più e più volte e io continuo a rispedirle. È semplicemente orribile. Non voglio lavorare per gli studi e non mi interessa rifare un film che ho già fatto".

Le dure parole di McTiernan non hanno risparmiato neanche uno dei franchising di azione più amati come quello di Mission: Impossible. Proprio il regista di Die Hard rifiutò di dirigere il film capofila della saga con protagonista l'agente segreto Ethan Hunt e colpa sarebbe proprio di Tom Cruise che forse, un giorno, potrebbe anche dirigere i film della saga di Mission: Impossible.

“Mi è stato chiesto di dirigere il primo Mission: Impossible - rivela il regista - E ho avuto un incontro con Tom Cruise. A questo punto, aveva già iniziato a diventare Mr. Cool, il capo della missione. Ascolta: i suoi film parlano del suo lato figo. Questi non sono film, ma pubblicità per il marchio Tom Cruise", McTiernan ha le idee chiare e i suoi film parlano da soli.

Die Hard sembra essere arrivato al capolinea malgrado i tentativi di realizzare un sesto capitolo, ma Bruce Willis è tornato nei panni di John McClane solo per uno spot!