Il regista di Deadpool 2 vuole un crossover fra Deadpool e Blade

Nel corso di una recente intervista con Yahoo Movies, il regista di Deadpool 2 David Leitch ha espresso il desiderio per un crossover fra Deadpool e Blade ora che entrambi i personaggi sono in rampa di lancio per il Marvel Cinematic Universe.

Il regista dell'imminente Hobbs & Shaw ha specificato di voler tornare nel franchise con protagonista Ryan Reynolds per dirigerne il terzo episodio, e ha anche suggerito l'idea di un crossover con il personaggio di Mahershala Ali.

"Sarebbe molto bello perché entrambi sono abili spadaccini" ha dichiarato il regista.

Tra l'altro, qualche giorno fa Leitch aveva palesato le sue intenzioni di dirigere il cine-comic Blade, che come sappiamo farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e dovrebbe uscire nel 2023.

"Vorrei dirigere il nuovo Blade sopratutto per Mahershala Ali, che è un attore straordinario. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi attori e so che non si sbaglia mai con loro. Fargli recitare quel ruolo è davvero una scelta importante e dovrebbe essere davvero elettrizzante. Quindi sì, mi piacerebbe avere una discussione per dirigere quel film".

Sarebbe destino, in un certo senso: non molti se lo ricordano, infatti, ma Leitch prima di esordire alla regia ha lavorato nel cinema come stunt-man, e uno dei suoi primi ingaggi su proprio nel Blade del 1998.