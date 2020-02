Il regista de L'Uomo Invisibile, Leigh Whannell, sigla un nuovo accordo con Blumhouse

Mentre L'Uomo Invisibile conquista il botteghino americano, il regista della pellicola con protagonista Elisabeth Moss, Leigh Whannell, si impegna a firmare un nuovo accordo con la casa di produzione Blumhouse.

Nuovo sodalizio tra Leigh Wannell e Blumhouse, la casa di produzione di Jason Blum con cui il regista di Insidious 3 - L'Inizio e Upgrade ha già collaborato in ben 7 occasioni, inclusa la sua ultima fatica, L'Uomo Invisibile.



Whannell ha infatti siglato un overall first-look deal per la scrittura, la produzione e la direzione di progetti targati Blumhouse, sia a livello televisivo che cinematografico.



"Leigh crea film che non solo danno vita a dei franchise, ma che cambiano essenzialmente il panorama del genere" ha dichiarato Blum "Dopo che lui e James Wan realizzarono Saw, sono apparse dozzine di prodotti simili. Il loro lavoro con Blumhouse per Insidious non ha semplicemente fondato un franchise, ma ha portato alla ribalta i film horror soprannaturali targati PG-13. Non ho alcun dubbio che questo accadrà anche per L'Uomo Invisibile e per qualsiasi sua altra creatura. Voglio solo essere lì quando accadrà".



L'accordo sarà della durata di due anni, che si vanno ad aggiungere ai 10 di collaudata partership tra i collaboratori.

"10 anni fa, entrai nell'ufficio di Jason Blum pensando di avere un semplice meeting con un produttore a cui piacevano film horror. Ma ancora non sapevo che quello sarebbe stat l'inizio di una decade di amicizia e collaborazioni professionali. Da allora ho visto una piccola compagnia come la Blumhouse crescere in una delle principali realtà di genere in circolazione; un luogo di formazione dove si dà fiducia e si scommette sugli individui. È quello che hanno fatto anche con me, hanno corso il rischio di scommettere su di me, e io voglio continuare a correre questi rischi con loro ancora a lungo, e partecipare alla loro crescita cinematografica e televisiva" ha affermato Wannell.

In Italia, il debutto de L'Uomo Invisibile al cinema (come quello di tante altre pellicole) è stato rimandato a data da destinarsi per via dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.