Per il regista de Gli Ultimi Jedi, 'Scorsese può dire quello che vuole'

Qualche giorno fa Martin Scorsese aveva criticato i film Marvel, suscitando reazioni tra l'irritato e l'indignato tra i fan del MCU. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno detto la loro sull'argomento, e anche Rian Johnson, regista di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, ha parlato della questione.

Intervistato al BFI London Film Festival, il regista ha commentato quello che è uno dei temi più caldi degli ultimi giorni, rivendicando il diritto di Scorsese alle sue opinioni e facendo notare che anche i social media avrebbero forse ingigantito la questione.

"Prima di tutto, penso che a Martin Scorsese possa piacere o non piacere quello che c***o vuole, e credo, sai, di voler sempre sentire cosa Scorsese ha da dire sui film e il suo punto di vista al riguardo" ha detto Johnson per sgombrare il campo dagli equivoci.

"Io sto troppo tempo su Twitter" ha poi aggiunto, "chiunque sia su Twitter sta troppo tempo su Twitter, e adoro i tweet sui film. Sono molto divertito da tutto ciò e credo ci sia anche uno schema di indignazione che è appunto uno schema, anche un po' mercificato: si prende un frammento di un'intervista, si mette la parte più forte nel titolo e si convince tutti a twittare e rispondere. E il fatto è che può essere divertente. Ma dopo un po' diventa noioso."

In conclusione, secondo Johnson "chiunque - e Scorsese in particolare - può pensare qualunque cosa sui film. Io sono uno a cui piacciono le piccole produzioni, ma anche i grossi film, e anche i franchising."

Al di là delle reazioni innescate su Twitter, in occasione della presentazione di The Irishman al London Film Festival Martin Scorsese ha rincarato la dose, parlando anche di "invasione" dei film Marvel nei cinema. La polemica sembra quindi destinata a continuare.