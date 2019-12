Il regista di Christopher Robin dirigerà The Dark Half, il nuovo film di Stephen King

Il regista Alex Ross Perry è appena stato scelto per dirigere il prossimo progetto basato sun un romanzo del maestro dell'horror Stephen King: la casa cinematografica MGM è già al lavoro sull'adattamento di "L'oscura metà", di cui Perry sarà regista e sceneggiatore.

Nel 1993 una prima versione del film era già stata prodotta dalla MGM e vide protagonista l'attore Timothy Hutton: la trama segue le vicende di Thad Beaumont, scrittore di romanzi thriller di scarso successo, che dal momento in cui inizia ad usare lo pseudonimo di George Stark vedrà finalmente riconosciuto il suo lavoro dal grande pubblico.

Ben presto l'anima dello scrittore di scinderà in due metà: una oscura, da cui il titolo del romanzo, che man mano prende forma nella figura di George, ed una pacata e tranquilla, che rischierà di soccombere all'altra. In un'escalation di violenza e terrore, l'intera famiglia Beaumont verrà messa in pericolo dallo stesso Thad/ George.

Il romanzo è d'ispirazione autobiografica: King ha affermato di aver sperimentato in prima persona l'uso di uno pseudonimo, Richard Bachman, per scrivere e pubblicare vari romanzi tra cui Ossessione (1977), La lunga marcia (1979), L'uomo in fuga (1982) e L'occhio del male (1984).

Tra i lavori più recenti di Perry ci sono invece Her Smell con Kate Moss, Nostalgia, e Ritorno al Bosco dei 100 Acri alla cui recensione vi rimandiamo.

Intanto, l'ultima fatica di Stephen King non sembra essere decollata ai botteghini, ma sembra che la Warner Bros. non si dia per vinta e voglia girare un seguito di Doctor Sleep.