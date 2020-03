Il regista Bong Joon-ho afferma di voler realizzare un film musical

Dopo che i primi dettagli sui nuovi film di Bong Joon-ho sono emersi da alcuni report di Variety, il cineasta coreano vincitore del premio Oscar ha dichiarato di voler realizzare anche un film musical.

Parlando con la rivista Empire, il regista ha riflettuto su ciò che il futuro potrebbe riservargli. "Mi piacerebbe fare un musical", ha detto. "I personaggi inizierebbero a cantare, poi penserebbero, 'Oh mio Dio, fanculo, è troppo sdolcinato', e si fermano all'improvviso. Ci sono film musicali straordinari, come Singin 'In The Rain. Ma quando li guardo, mi sento molto imbarazzato e inizio ad arrossire. Quindi il mio musical dovrebbe essere ... diverso."

Parole piuttosto chiare quelle del regista coreano, che avendo riscritto la storia del più importante premio cinematografico del mondo vincendo miglior film, miglior regia, miglior film internazionale e migliore sceneggiatura originale, nei prossimi anni non dovrebbe avere problemi a trovare i produttori necessari per qualsiasi tipo di film gli venga in mente.

Bong, lo ricordiamo, è al lavoro su un nuovo film in coreano ambientato a Seul che sarà contraddistinto da "elementi di orrore e di azione", e ad nuovo film in lingua inglese, che invece sarà un dramma storico "basato di un avvenimento realmente accaduto nel 2016" che sarà ambientato tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra.

