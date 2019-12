Margot Robbie e Cathy Yan spiegano i personaggi e le scelta di casting per Birds of Prey

Nel corso di una recente intervista promozionale per Birds of Prey, la regista Cathy Yan e la star e produttrice Margot Robbie hanno discusso del processo di casting per i personaggi protagonisti del film.

"Abbiamo visto tutti, abbiamo organizzato diverse letture del copione per aumentare la chimica. Jurnee e Mary hanno dato tanta profondità ai loro personaggi", ha spiegato la Yan. "Penso che il casting sia un processo davvero preciso per capire dove vuoi andare con ciò che stai facendo. Quando scelgo un cast, cerco sempre un'anima simile negli attori e nei personaggi che interpretano. Quando penso a Jurnee, penso ad una ragazza così intelligente e profonda, le stesse caratteristiche di Black Canary. E poi penso a Cacciatrice ... ha una storia così interessante, e Mary è stata in grado di diventare lei".

La regista ha proseguito:

"Sono stata una grande fan di Rosie Perez per molti anni e ho pensato a lei da quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta. Ho sempre detto che questo gruppo è un gruppo eterogeneo. Non assomigliano alla tipica banda di ragazze, e la cosa mi piace. Mi piace che si incontrino in un modo non convenzionale e casuale. E Rosie ha solo una tale forza per il ruolo e così tanta personalità come attrice, ed è semplicemente fantastica."

Margot Robbie ha aggiunto: "Sì, è un gruppo eclettico, che adoro, ognuna di loro ha una personalità distinta e diversa. Tutte loro sono entrate nelle proprie regole etiche, e in qualche modo vanno d'accordo l'uno con l'altro, cosa che penso sia sempre interessante in un ensemble".

