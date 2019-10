Il regista di Baby Andrea De Sica al lavoro sull'horror Non Mi Uccidere

La collaborazione con Netflix potrebbe aver dato uno slancio decisivo alla carriera da regista di Andrea De Sica, due volte nipote d'arte (tutti conosciamo nonno Vittorio e zio Christian) e già visto dietro la macchina da presa per I Figli della Notte (Nastro d'argento al miglior regista esordiente 2017) e, appunto, la serie Netflix Baby.

Dopo aver raggiunto il grande pubblico con la serie trasmessa sulla nota piattaforma streaming, infatti, il trentasettenne regista è in procinto di metter mano ad un altro progetto piuttosto ambizioso per Vivo Film, casa di produzione romana per la quale sta per uscire in sala anche Siberia, ultima fatica di Abel Ferrara.

Il film in questione è Non Mi Uccidere, tratto dal best-seller della scrittrice Chiara Palazzolo. La storia del libro è quella della diciannovenne Mirta, morta di overdose insieme al suo amato Robin: la ragazza tornerà in vita e scoprirà che per continuare a vivere ed onorare la memoria di Robin dovrà nutrirsi di carne umana.

"Voglio portare Vivo Film a fare film che raggiungano il grande pubblico. Vorrei catturare lo stesso pubblico adolescente di Baby e riuscire a portare i ragazzi in sala" ha spiegato Andrea De Sica parlando del progetto. Cast e data di release di Non Mi Uccidere non sono ancora stati resi noti, ma per la seconda si parla già della possibilità di puntare ad Halloween 2020.