La Regione Veneto lancia un bando per sostenere il cinema, in crisi a causa Coronavirus

Se in Cina avvengono i primi, timidi tentativi di riapertura dei cinema, in Italia la situazione non sembra potersi sbloccare a breve. Perciò la Regione del Veneto ha voluto istituire un bando, a sostegno del cinema nostrano.

Il contributo è pari al valore di 5.000.000 di Euro e costituirà un aiuto concreto per le case di produzione che intendono pianificare riprese o attività di post-produzione in Veneto nei mesi a venire.

4 milioni saranno destinati alla produzione di lungometraggi e serie TV, 500.000 € per le opere di animazione e 500.000 € per documentari e cortometraggi. Per ricevere questi aiuti gli interessati potranno fare domanda dal 2 aprile al 15 giugno 2020.

La Veneto Film Commission ha commentato con entusiasmo il progetto: "In un momento così complesso questo bando della Regione del Veneto è un segnale importante che ci permette di progettare una ripartenza”.

I contributi erano ovviamente molto attesi dal settore cinematografico, visto che la crisi ha investito pesantemente tutte le professionalità coinvolte, dalle case di produzione ai singoli attori. Senza dubbio è un buon segnale che può innescare una prima ripresa economica anche per quanto riguarda il mercato italiano.

A causa del Coronavirus molti attori sono rimasti senza lavoro, e ci auguriamo che anche questo settore possa riprendersi il più velocemente possibile.