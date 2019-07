Le regine del crimine: ecco i character poster delle tre protagoniste del cinecomic

Warner Bros. e New Line hanno diffuso in rete i tre character poster dedicati a ciascuna delle protagoniste di Le regine del crimine - traduzione in italiano dell'originale The Kitchen - ovvero l'omonimo adattamento cinematografico del fumetto della Vertigo Comics diretto da Andrea Berloff.

In calce alla news potete quindi ammirare i tre nuovi poster dedicati appunto a Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss che nella pellicola interpretano mogli dei trafficanti che hanno preso il controllo del crimine organizzato una volta che i mariti sono stati arrestati dall’FBI.

Per Andrea Berloff, autrice anche della sceneggiatura del film, si tratta dell’esordio dietro la macchina da presa; la regista/sceneggiatrice è nota per aver scritto pellicole come World Trade Center di Oliver Stone, Straigh Outta Compton, Blood Father e Sleepless. Nel cast c’è anche Domhnall Gleeson, che vestirà i panni di Gabriel O'Malley, un veterano del Vietnam ed ex assassino pagato dai gangster che tornerà ad Hell's Kitchen (da cui il nome del fumetto e del film) per sistemare il conto con i suoi ex-datori di lavoro, innamorandosi però di una donna, ovvero il personaggio di Elisabeth Moss.

Inizialmente previsto per un'uscita nelle sale americane il 20 settembre 2019, il film è stato anticipato al 9 agosto prossimo, mentre nelle sale italiane non arriverà prima del 26 settembre successivo. Per chi non ne fosse a conoscenza stiamo parlando dell'adattamento cinematografico del fumetto Vertigo scritto da Ollie Masters e Ming Doyle e adattato dalla stessa Berloff. Di seguito trovate anche la sinossi completa e sopra il trailer italiano della pellicola.

Sinossi: “Basato sulla serie a fumetti della Vertigo e pubblicata dalla DC Entertainment, il film vede protagoniste Melissa McCarthy, Tiffany Haddish e Elisabeth Moss nel 1978 come le tre casalinghe di Hell’s Kitchen i cui mariti, boss della malavita, sono stati mandati in prigione dall’FBI. Le tre saranno costrette con il poco che hanno a disposizione a controllare gli affari della malavita irlandese, trovandosi in una posizione che sorprendentemente riusciranno ad occupare con mestiere, dal racket al togliere di mezzo gli oppositori... letteralmente”.