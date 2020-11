La regina di scacchi, Heath Ledger era interessato ad un film sulla storia di Beth Harmon

In questi giorni sta facendo molto parlare di sé la nuova mini-serie di Netflix, La regina di scacchi, con protagonista Anya Taylor-Joy e basata sul romanzo di Walter Tevis, grazie a Scott Frank e Allan Scott. Attualmente è la serie più seguita sulla piattaforma streaming e proprio in questi giorni è tornata alla ribalta un'intervista del 2008.

In quell'anno Allan Scott (pseudonimo di Allan Shiach) raccontò a The Independent che Heath Ledger era interessato alla regia di un film su Beth Harmon, protagonista del romanzo, prima della prematura scomparsa dell'attore.



All'epoca Shiach disse:"Tutti sanno che Heath faceva uso di farmaci prescritti e che aveva problemi di dipendenza da giovane". Secondo l'autore le lotte personali di Ledger lo spinsero all'epoca verso Beth Harmon, prodigio degli scacchi e vittima di simili dipendenze:"L'industria del cinema ha perso un vero talento, penso che sarebbe stato un regista straordinario".

Heath Ledger aveva contattato Shiach, mostrando interesse per la regia del film, dopo Michael Apted e Bernardo Bertolucci:"Dei tre di loro ho scoperto che Heath era quello con cui volevo lavorare. Ne era appassionato; era un giovane profondo e interessato, fui subito attratto da lui. Abbiamo parlato e parlato del progetto al telefono, e poi alla fine siamo riusciti ad incontrarci verso la fine dello scorso anno".

Ledger aveva scelto Ellen Page per interpretare il personaggio di Beth Harmon:"Eravamo arrivati ad un punto in cui avevamo inviato la bozza a Ellen Page. Heath era pieno di idee per il resto del cast, principalmente dalla lista dei suoi amici attori. Avevamo intenzione di farne un film alla fine del 2008".



Heath Ledger scomparve 12 anni fa in un appartamento di SoHo, a Manhattan (NY). Famoso per il ruolo del Joker in Il cavaliere oscuro, Heath Ledger rifiutò il ruolo di Batman, poi assegnato a Christian Bale.