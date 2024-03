Regina King rompe il silenzio sulla morte del figlio: 'Non voleva più stare qui'

A due anni di distanza dal tragico evento, Regina King parla della scomparsa di suo figlio Ian Alexander Jr. L'occasione è stata un'ospitata al celebre show statunitense Good Morning America, in cui l'attrice ha dialogato con la giornalista Robin Roberts.

A pochi giorni dall'uscita del film Shirley - In corsa per la Casa Bianca (tra le novità di marzo su Netflix), in cui Regina King interpreta la prima donna nera ad esser stata eletta al Congresso, l'attrice Premio Oscar si è aperta per la prima volta a proposito della morte del ragazzo. Regina King si è soffermata sul tema della depressione, malattia che affliggeva suo figlio: "Quando si parla di depressione, le persone si aspettano che essa appaia in un certo modo, che sia qualcosa di pesante. Il dover sperimentare tutto questo e non avere il tempo di fare i conti con la scelta di Ian - che capisco e rispetto - legata al fatto che non voleva più stare qui. Si tratta di qualcosa di molto difficile da elaborare per le altre persone, perché non hanno vissuto la nostra esperienza, non hanno vissuto il viaggio di Ian".

L'attrice ha anche parlato del suo percorso di elaborazione del lutto: "Sono una persona diversa rispetto al 19 gennaio [di quell'anno, ndr]. Il dolore è un viaggio. So che il dolore è l'amore che non sa dove andare. So che per me è importante onorare Ian nella totalità di chi è, parlare di lui nel presente, perché è sempre con me, insieme alla gioia e alla felicità che ci ha donato".

King, che non è riuscita a trattenere le lacrime, ha proseguito: "Talvolta sopraggiunge un gran senso di colpa. Quando un genitore perde un figlio si chiede che cosa avrebbe potuto fare affinché non succedesse. Sono consapevole che anche se condivido questo dolore con gli altri, nessun'altra è la mamma di Ian, capisci? Solo io. Quindi è una cosa mia. E la tristezza non se ne andrà mai, sarà sempre con me. Penso di averlo letto da qualche parte, la tristezza mi ricorda di quanto lui sia importante per me".

Diabolik - Chi Sei? - Dvd è uno dei più venduti oggi su