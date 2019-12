Regina King è rimasta colpita dal trailer di Birds of Prey

Ad aprire la prossima annata dei cinecomic sarà Birds of Prey, film con Margot Robbie in arrivo nelle sale a febbraio che a quanto pare ha trovato una nuova fan d'eccezione: la star di Watchmen Regina King.

Apparsa di recente come protagonista della serie HBO realizzata da Damon Lindelof, la King ha infatti pubblicato su Twitter la sua reazione al trailer ufficiale di Birds of Prey. "Beh questo trailer mi ha fatto salire l'hype! Buon Natale" ha scritto l'attrice, che l'anno scorso ha vinto il suo primo Oscar per via di una fantastica interpretazione in Se la strada potesse parlare, l'ultimo film di Barry Jenkins.

Diretto da Cathy Yan, Birds of Prey firmerà la seconda apparizione di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn dopo Suicide Squad. L'attrice sarà affiancata da Mary Elizabeth Winstead (Cacciatrice), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary) e Rosie Perez (Renee Montoya), mentre il villain Black Masck sarà interpretato da Ewan McGregor.

Il film debutterà nelle sale italiane il 6 febbraio 2020: se ve lo foste perse, vi rimandiamo alle immagini di Birds of Prey uscite in questi giorni. Per altri approfondimenti sulla recente interpretazione di Regina King, invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Watchmen.



Voi cosa ne pensate? Attendete anche voi Birds of Prey? Fatecelo sapere nei commenti.