La Regina Elisabetta prende un té con Paddington: esilarante sketch per il Giubileo!

La Regine Elisabetta ci ha abituato a sketch esilaranti, uno su tutti quello con lo 007 Daniel Craig alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra e ora, la Sovrana ha voluto prendere un tè con Paddington per celebrare al meglio il suo Giubileo di Platino.

Il video è stato diffuso dalla BBC prima del concerto organizzato a Buckingham Palace per festeggiare i 70 anni di regno. Nellla clip che trovate in calce alla notizia, Paddington e la Regina si incontrano per un tè e discutono del loro reciproco amore per i panini alla marmellata, con Elisabetta II che scherza dicendo di averna addirittura uno nella sua borsetta. Naturalmente, il tipico aplomb regale di fronte al celebre orso viene un po' meno, e addirittura Paddington vengono immortalati mentre usano un cucchiaio per battere il ritmo dell'inno dei Queen We Will Rock You su una tazza da tè.

"Sua Maestà è ben nota per il suo senso dell'umorismo, quindi non dovrebbe sorprendere che abbia deciso di prendere parte allo sketch di stasera", ha detto Buckingham Palace in una nota. "C'era un interesse per le riprese e il processo di animazione e l'opportunità di invitare un famoso orso a prendere il tè era troppo divertente per lasciarsela sfuggire. Anche se i Queen potrebbero non essere presenti al completo, era molto entusiasta che le persone capissero quanto significasse per lei che tutti si divertissero moltissimo".

"Girare il tea party di Sua Maestà con Paddington Bear è stata una giornata così emozionante per l'intera troupe", ha aggiunto Rosie Alison di Heyday Films. "Tutti noi eravamo sbalorditi dall'arguzia, dal calore e dall'aura radiosa della regina mentre si impegnava pazientemente con un orso educato, goffo ma molto ben intenzionato. Naturalmente, è stata stupefacente e ha messo Paddington (e tutti noi) a nostro agio. Catturare questo adorabile incontro è stata una gioia assoluta e un privilegio unico per l'intera squadra".

Intanto proseguono i lavori per Paddington 3. Rivedremo all'opera ancora una volta questo divertente e goffo orso, al suo fianco ci sarà ancora la Regina Elisabetta? Perchè no, la sovrana potrebbe averci preso gusto!