La Regina Elisabetta lancia una linea di gin: ecco l'esilarante commento di Ryan Reynolds

Qualche tempo fa vi avevamo già parlato della decisione della Regina Elisabetta di dedicarsi alla produzione di gin, uno dei liquori più amati dalla sovrana inglese, ottenuto per la distillazione di un fermentato ricavato con alcune piante coltivate proprio a Buckingam Palace.

La notizia non è di certo passata inosservata e Ryan Reynolds che da tempo ormai è presente sul mercato con una propria linea di questa bevanda alcolica, ha voluto dire la sua su questa curiosa comunanza di interessi. Riportando sui propri profili social un articolo di Marie Claire in cui si parla di questa nuova iniziativa della Regina Elisabetta ispirata probabilmente dall'attore canadese, Reynolds ha detto: "Penso che tutti abbiamo visto questo titolo, ho ragione 2020?".

Insomma, l'interprete di Deadpool non avrebbe mai pensato di vedere il proprio nome accanto a quello della ultra-novantenne ed amatissima sovrana inglese, eppure in questo stranissimo anno, è accaduto anche questo. Intanto, continua lo scontro a distanza tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman, l'interprete di Wolverine è riuscito addirittura ad ottenere il sostegno della madre del suo "avversario". Mamma Reynolds avrebbe ammesso, a suo dire, che il figlio non sarebbe amico di nessuno.

Nelle scorse settimane, inoltre, Ryan Reynolds ha votato per la prima volta negli Stati Uniti e per l'occasione ha voluto ringraziare sua moglie Blake Lively che gli ha permesso di ottenere la cittadinanza americana.