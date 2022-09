Regina Elisabetta, il commovente addio dei due più amici fidati: James Bond e Paddington

La morte della Regina Elisabetta ha fatto il giro del mondo in pochi secondi, e adesso è arrivata anche a James Bond e Paddington, che in questi anni avevano avuto modo di incontrarla in diverse occasioni.

L'iconico orso Paddington, uno dei simboli della monarchia elisabettiana, è stato stranamente di poche parole condividendo il suo messaggio di addio sulla propria pagina ufficiale di Twitter, poche parole che evidentemente tradiscono il cordoglio di un'intera nazione: "Grazie di tutto, Signora", ha scritto l'orsacchiotto britannico, che solo qualche mese fa veniva invitato a Buckingham Palace per prendere un the insieme alla Regina Elisabetta in occasione dei festeggiamenti del Giubileo.

Daniel Craig, invece, che la regina Elisabetta l'aveva incontrata in diverse occasioni nel corso degli anni del suo mandato nei panni di James Bond, la spia britannica al servizio segreto di Sua Maestà, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale per dire addio alla sovrana: “Io, come tanti alti, sono stato profondamente rattristato dalla notizia di oggi e i miei pensieri sono con la famiglia reale, coloro che Elisabetta amava e che l'hanno amata. La nostra Regina lascia dietro di sé un'eredità incomparabile e ci mancherà profondamente". Craig, come molti di voi ricorderanno, fu protagonista nei panni di James Bond del famoso spot "Happy and Glorious", nel quale la regina Elisabetta veniva scortata da 007 alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra 2012: fu la prima volta in cui la regina si prestò ad uno sketch di recitazione, e mantenne il segreto per tutta la durata delle riprese senza rivelare nulla alla famiglia reale fino a fatto compiuto (in perfetto stile jamesbondiano).

Daniel Craig e Paddington sono solo due dei tanti personaggi britannici che in queste ore stanno rendendo omaggio alla regina. In serata è arrivato anche il messaggio di Helen Mirren, che interpretò Elisabetta nel 2006 per il film The Queen, che le valse un Oscar.