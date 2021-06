Rege-Jean Page sarà il nuovo James Bond? Per i bookmaker ha superato Tom Hardy

Continuano le speculazioni su chi sarà il prossimo James Bond, dal momento che, come sappiamo da tempo, il prossimo No Time To Die sarà l'ultimo film in cui Daniel Craig reciterà nel ruolo dell'agente 007. Pierce Brosnan vedrebbe bene Idris Elba, ma le voci andranno avanti, c'è da scommetterlo, fino a quando arriverà l'annuncio ufficiale.

E a proposito di scommesse, si staglia all'orizzonte il profilo di un nuovo grande favorito per l'ambito ruolo di James Bond al cinema. Si tratta di Rege-Jean Page, reduce dal successo di Bridgerton su Netflix, che stando alle quote stilate dai bookmaker ha scalzato Tom Hardy in vetta a questa speciale classifica.

Difficile stabilire, ora come ora, cosa lo abbia spinto a superare il collega e cosa renda più probabile il suo ingaggio nel ruolo attualmente di Daniel Craig. Certo è che un cameo di Rege-Jean Page in Bridgerton 2 è improbabile, a dimostrazione che l'attore vuole mettersi definitivamente alle spalle il ruolo del duca di Hastings e portare la sua carriera su altri binari.

Stando sempre alle agenzie di scommesse britanniche, tra gli altri attori con discrete probabilità di interpretare James Bond, dopo Tom Hardy, c'è Luke Evans. Un po' più distaccati sembrano essere invece Henry Cavill e Idris Elba. Sarà uno di loro a spuntarla, o magari verrà scelto un outsider al momento imprevedibile?