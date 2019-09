Anche Regal Cinemas si schiera a favore di Joker: 'I film non causano violenza'

Dopo aver mostrato il proprio poster esclusivo di Joker, la catena Regal Cinemas si è dichiarata dalla parte del film Warner Bros. nella disputa che sta tenendo banco in questi giorni negli Stati Uniti.

Tramite un comunicato ufficiale, la nota catena ha dichiarato:

"Alla Regal, non crediamo che il contenuto o l'esistenza di alcun film sia una causa o un segnale di violenza. Tuttavia, anche se non commentiamo i protocolli di sicurezza implementati dai nostri cinema in qualsiasi momento, la sicurezza dei clienti e dei dipendenti è la nostra principale preoccupazione. In collaborazione con la NATO, siamo costantemente in contatto tutto l'anno con le forze dell'ordine, quindi abbiamo le informazioni necessarie per aiutarci a fare qualunque valutazione di sicurezza si ritenga appropriata in qualsiasi situazione."

La di Warner Bros. all'inizio di questa settimana ha affermato che il film "non sostiene la violenza nel mondo reale". La controversia sulla violenza mostrata da Joker è stata innescata dopo che alcuni membri delle famiglie delle vittime del massacro di Aurora, in Colorado, hanno espresso la loro preoccupazione circa l'uscita del film, dopo che nel 2012 molti dei loro familiari furono assassinati da un pazzo vestito da Joker in occasione della premiere di The Dark Knight Rises di Christopher Nolan. Il giorno successivo ha iniziato a circolare online un promemoria delle forze armate statunitensi in cui i membri del servizio erano stati avvisati della possibilità di attacchi alle proiezioni del film, anche se l'esercito si è detto fermamente convinto che nessuna minaccia specifica fosse stata scoperta o segnalata.

Qualche ora fa, anche uno dei genitori delle vittime dei tragici eventi del 2012 ha parlato in favore di Joker, sostenendo che le persone malvagie esistono a prescindere dall'uscita dei film violenti.