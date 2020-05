Reese Witherspoon, avanti tutta: la star sarà protagonista di ben due nuovi film Netflix

Netflix ha ufficialmente assunto l'attrice Reese Witherspoon per due diverse commedie romantiche di prossima uscita, intitolate rispettivamente Your Place or Mine e The Cactus.

L'attrice premio Oscar produrrà anche i due progetti attraverso la sua compagnia Hello Sunshine: queste due nuove commedie sono soltanto l'ennesimo capitolo di una ricca tradizione tra la Witherspoon e le commedie sentimentali, tradizione di cui fanno parte film come Sweet Home Alabama, Election, This Means War, Pleasantville, Home Again e ovviamente i film di Legally Blonde.

Your Place or Mine sarà incentrato su due migliori amiche la cui vita cambiano drasticamente quando una delle due decide di perseguire il proprio sogno e chiede all'altra di badare al figlio adolescente: il film è basato su una sceneggiatura originale di Aline Brosh McKenna, che farà il suo debutto alla regia con Jason Bateman e Michael Costigan come produttori attraverso la Aggregate Films, come parte del loro primo accordo con Netflix.

The Cactus invece si basa sull'omonimo romanzo di successo di Sarah Haywood: racconta la storia dell'inaspettata gravidanza di una donna di 45 anni, che scombussola la vita perfettamente inquadrata vissuta fino a quel momento; per abbandonarsi al nuovo stile di vita pieno di imprevisti, decide di partire per un viaggio tutt'altro che convenzionale verso il proprio amore e la sua famiglia.

La Witherspoon, lo ricordiamo, è stata vista di recente in The Morning Show di Apple e in Little Fires Everywhere di Hulu. Recentemente ha anche parlato nel dettaglio del suo arresto.