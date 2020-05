Reese Witherspoon tornerà in Legally Blonde 3: tutti i dettagli del nuovo film

Deadline riporta che la MGM ha ufficialmente dato il via libera a Legally Blonde 3, nuovo capitolo della saga nota in Italia come La Rivincita delle Bionde che ha per protagonista l'acclamata attrice Reese Witherspoon.

Mindy Kaling e Dan Goor hanno firmato ufficialmente per scrivere la sceneggiatura, con Reese Witherspoon che tornerà come protagonista nei panni dell'avvocatessa Elle Woods; la star ricoprirà anche il ruolo di produttrice attraverso il suo studio Hello Sunshine, in collaborazione con il produttore originale del franchise Marc Platt.

Deadline aveva riportato in precedenza che gli sceneggiatori originali della saga Kirsten "Kiwi" Smith e Karen McCullah avevano scritto una sceneggiatura per il terzo episodio, e i nuovi arrivati Kaling e Goor ripartiranno da quel copione piuttosto che scriverne uno nuovo; secondo quanto riferito, però, la storia avrà un finale diverso.

Anche se molte produzioni cinematografiche sono chiuse, il nuovo MGM Film Group guidato da Mike De Luca e Pamela Abdy rimane molto impegnato nello sviluppo: di recente, hanno annunciato diversi progetti cinematografici tra cui Thirteen Lives di Ron Howard, il prossimo film di Phil Lord e Chris Miller con protagonista Ryan Gosling tratto dal romanzo di Andy Weir, Three Thousand Years of Longing di George Miller e il film di Ridley Scott con protagonista Lady Gaga.

