Reese Witherspoon e la scena di sesso sulle montagne russe in Paura:'È stata formativa'

L'attrice e produttrice premio Oscar Reese Witherspoon ha raccontato in un'intervista quanto sia stato decisivo nella sua carriera il film Paura, diretto da James Foley, thriller erotico con Mark Wahlberg. All'epoca Witherspoon aveva 20 anni e ha spiegato che quel film l'ha ispirata a cambiare la propria carriera.

E diventare 'agente per il cambiamento' delle donne a Hollywood. Witherspoon si riferisce alla scena di sesso sulle montagne russe, nella quale il personaggio di Mark Wahlberg, per la quale chiese di avere una controfigura per le inquadrature dalla vita in giù.



"Non avevo il controllo. Nella sceneggiatura non era esplicitato quello che sarebbe successo, quindi penso sia stato qualcosa a cui il regista abbia pensato da solo per poi chiedermi sul set se potessi farlo e ho detto no. Non è stata un'esperienza particolarmente bella".



L'attrice - impegnata nel nuovo sequel de La rivincita delle bionde - ha proseguito nel racconto sulla sequenza in Paura:"Non sono certamente traumatizzata o altro ma è stato formativo. Mi ha fatto capire qual era il mio posto nell'ordine gerarchico del cinema. Penso sia un'altra di quelle storie che mi ha fatto desiderare di essere agente per il cambiamento e qualcuno che forse può essere in una posizione di leadership migliore per raccontare storie da una prospettiva femminile invece che dallo sguardo maschile. Chi voglio che mia figlia veda? Voglio davvero essere una donna a cui lei guarda. Ci ho lavorato molto".



A febbraio Ashton Kutcher ha dichiarato di aver avuto paura di non piacere a Reese Witherspoon durante la lavorazione di uno degli ultimi progetti dell'attrice, il film Da me o da te.