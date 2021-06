Reese Witherspoon rivela il suo dramma: 'Ho sofferto di violenti attacchi di panico'

Reese Witherspoon che questa sera torna in tv con Tutta colpa dell'amore ha rivelato di aver sofferto di violenti attacchi di panico che sono stati domati solo attraverso l'uso dell'ipnosi. A quanto pare, questa complessa situazione sarebbe dipesa dall'ansia dovuta dal film Wild

L'attrice infatti, pare non essere riuscita a reggere la pressione del dover interpretare un personaggio tanto complesso come Cheryl Strayed, l'autrice che ha compiuto il faticosissimo percorso di trekking del Pacific Crest Trail, che ha cambiato per sempre la sua vita.

Parlando con Tracee Ellis Ross per la rivista Interview, Reese Witherspoon ha spiegato: "Avevo così tanta paura di farlo. Solo l'ipnosi mi ha aiutata, ero così spaventata. Ho avuto attacchi di panico per tre settimane prima di iniziare le riprese".

La star de La rivincita delle bionde era estremamente preoccupata non solo dalle scene di nudo e da quelle che prevedevano l'abuso di droghe ma, soprattutto dal fatto di dover restare sola per moltissimo tempo.

"Non ero mai stata sola nelle scene per giorni e giorni", ha aggiunto. "Ci sono stati probabilmente 25 giorni di riprese in cui non avevo nessun altro attore di fronte a me. C'eravamo solo io, una telecamera e uno zaino. Ero tipo, 'Sarà così noioso per tutto il tempo'".

Tuttavia, l'attrice alla fine si è resa conto che l'impatto che il film avrebbe avuto sulla sua vita sarebbe stato più importante di qualunque altra cosa, perché dice: "Mi ha parlato così profondamente di come noi donne dobbiamo salvarci. Non c'è nessuna madre o padre che viene a salvarci. Non c'è nessun coniuge", ha continuato. "Ho pensato che fosse incredibile che alla fine del film, lei si ritrovasse senza famiglia, senza soldi, senza lavoro, senza partner, ma comunque felice".