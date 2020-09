Reese Witherspoon e Paul Rudd pionieri del selfie? Ecco un autoscatto del 1996

La storia dell'origine dei selfie potrebbe dover essere riscritta. O quantomeno accertare il ruolo fondamentale di Reese Witherspoon e Paul Rudd. Questo è quello che sembra dalla foto pubblicata dall'attrice premio Oscar sul suo account Instagram, nella quale è ritratta in un autoscatto del 1996 proprio insieme alla star di Ant-Man.

"Aspetta un secondo... #PaulRudd e io abbiamo fatto il 'Selfie' nel 1996?" ha scritto nella didascalia l'attrice.

Un'icona del cinema anni '90, Selma Blair, ha commentato:"Sono innamorata di questa reliquia adatta allo Smithsonian".

Qualche settimana fa Reese Witherspoon aveva pubblicato un'altra foto con Paul Rudd, risalente a dieci anni fa, scattata sul set di Come lo sai.



"Per coloro che sono curiosi: Paul Rudd è meraviglioso di persona come lo è sullo schermo" scrisse l'attrice nella didascalia.

Reese Witherspoon e Paul Rudd lavorarono insieme sul set di Come lo sai, diretto da James L. Brooks, al fianco di Owen Wilson e Jack Nicholson.

Witherspoon - vincitrice dell'Oscar alla miglior attrice 2006 per Quando l'amore brucia l'anima - e Rudd hanno condiviso, seppur in tempi differenti, anche il set della sit-com Friends: Reese Witherspoon ha interpretato Jill Greene, sorella di Rachel (Jennifer Aniston), in un solo episodio nel 2000 mentre Paul Rudd ha partecipato con un ruolo ricorrente, interpretando Mike Hannigan, fidanzato e successivamente marito di Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), per 18 episodi dal 2002 al 2004.



Su Everyeye trovate la recensione di Come lo sai mentre per quanto riguarda la sit-com del Central Perk, è stato annunciato che degli attori neri daranno vita ad un reboot di lettura di Friends.