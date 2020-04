Reese Witherspoon parla del suo arresto: 'Ho fatto molte scelte sbagliate'

Nel 2013, Reese Witherspoon e suo marito Jim Toth sono stati fermati per guida in stato di ebbrezza, e in un video che divenne virale l'attrice non collaborò con le richieste delle forze dell'ordine, che alla fine furono costrette a porla in stato di arresto.

Due settimane dopo l'arresto, la star affrontò le conseguenze dell'incidente e si scusò pubblicamente, definendo il suo comportamento come "completamente inaccettabile". In queste ore, in un'intervista sul podcast I Weigh di Jameela Jamil, la Witherspoon ha rivangato ulteriormente l'accaduto, parlando della sua esperienza.

"Ti sei scusata e ti sei punita pubblicamente in un modo che è stato davvero fonte di ispirazione per me", ha detto la Jamil a Reese, rievocando l'arresto.

"Perché ho fatto qualcosa di veramente stupido", ha risposto l'attrice. "E' stato così imbarazzante e stupido. E' stata davvero dura. Ho fatto alcune decisioni molto stupide. Ma ho preso anche grandi decisioni nella mia vita. Sono solo un essere umano, come tutti quanti".

Inoltre, se siete curiosi, in calce all'articolo potete trovare il famoso video del suo arresto, fornito dal sempre presente TMZ.

