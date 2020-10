Reese Witherspoon, arriva l'annuncio della reunion per La rivincita delle bionde!

Poco dopo la mezzanotte è attesa la reunion del cast di La rivincita delle bionde, con il premio Oscar Reese Witherspoon che ha annunciato l'evento con un post su Instagram e il video anteprima. Il film uscì nel 2001 per la regia di Robert Luketic con il titolo originale Legally Blonde, basato sull'omonimo romanzo di Amanda Brown.

"Abbiamo riso, abbiamo pianto e potremmo aver fatto un piega e scatta in onore dei vecchi tempi" ha scritto Reese Witherspoon nella didascalia del post.

La rivincita delle bionde racconta la storia di Elle (Witherspoon), abbandonata dal fidanzato Warner (Matthew Davis) a causa della sua frivolezza. Per dimostrare al ragazzo di avere grandi capacità, Elle s'iscriverà alla facoltà di legge e diventerà un'ottima penalista.



Dopo il sequel del 2003, Una bionda in carriera, è in cantiere anche il terzo film, con Reese Witherspoon che sarà produttrice esecutiva insieme alla sua Hello Sunshine.

Inizialmente in fase di sceneggiatura erano state scelte Kristen Smith e Karen McCullah, sceneggiatrici anche del primo film ma pare che il progetto in fase di scrittura del terzo film ora si sia indirizzato su sentieri differenti da quelli auspicati in precedenza.

La rivincita delle bionde venne realizzato con un budget da 18 milioni di dollari, incassandone 141 in tutto il mondo. Il sequel partì da 45 milioni di dollari di budget, incassandone 124 al box-office.



Reese Witherspoon confermò il terzo film de La rivincita delle bionde già due anni fa ma al momento la produzione non è ancora partita.

Già nel 2015 Luke Wilson aprì le porte ad un terzo film della saga.