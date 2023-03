Reese Whiterspoon annuncia il divorzio da Jim Toth dopo 10 anni di matrimonio

Reese Witherspoon ha annunciato la fine del suo matrimonio con Jim Toth dopo 11 anni insieme. La dichiarazione condivisa è arrivata sui profili social dell'attrice che ha deciso di anticipare qualsiasi tipo di scoop annunciando direttamente la cosa di comune accordo con l'ormai ex marito.

E' il secondo divorzio per la Witherspoon che ha annunciato di voler proteggere la propria privacy e quella della sua famiglia. Insomma, la resa pubblica della decisione sembra avere come obiettivo ottenere il rispetto del pubblico e dei giornalisti in modo da portare avanti la separazione in maniera semplice e lineare senza dover causare problemi al figlio di 10 anni che i due condividono e agli altri due figli che l'attrice ha avuto con il suo primo marito.

L'attrice è sempre stata famosa per la sua tendenza a condividere le proprie difficoltà con i fan. Non poco tempo fa la Witherspoon raccontò di aver sofferto di attacchi di panico durante la sua carriera, diventando un pò il simbolo di tutti coloro che convivono costantemente con questo debilitate problema. "Abbiamo alcune notizie personali da condividere… È con grande cura e considerazione che abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. Abbiamo trascorso tanti anni meravigliosi insieme e stiamo andando avanti con profondo amore, gentilezza e rispetto reciproco per tutto ciò che abbiamo creato insieme” hanno scritto la Whiterspoon e Toth sui propri profili social.

Questo non è l'unico grande divorzio ad Hollywood. Ha fatto notizia il divorzio record di Sylvester Stallone dalla moglie dopo decenni di matrimonio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!