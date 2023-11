Reed Richards sostituirà Kang come villain dell'MCU? Il clamoroso rumor

Ci ha pensato Jonathan Majors a dare qualche pensiero in più ai Marvel Studios: i problemi legati dell'attore non sono di certo indifferenti ma Kang il Conquistatore/Colui che rimane è pur sempre il grande villain della saga del Multiverso. E proprio in questo clima di incertezze, trovano terreno fertile importanti rumor.

Una teoria Marvel potrebbe risolvere il problema Jonathan Majors e spiegare il (quasi certo) recasting del personaggio. Ma (forse) l'ultimo arrivato ai Marvel Studios, spingono le voci, è la svolta alla spinosa questione che vede coinvolto il volto del villain dell'MCU.

Facciamo un passo indietro: è ancora fresca la notizia che Pedro Pascal è in trattative per interpretare Reed Richards nei Fantastici Quattro. Proprio il casting dell'attore avrebbe offerto ai Marvel Studios un'occasione d'oro. I più affezionati ai fumetti Marvel, ricorderanno che tra Reed Richards e le sue varianti ci sono stati degli attriti come ricorderanno l'Interdimensional Council of Reeds fondato da 3 varianti di Reed Richards che hanno ottenuto il Guanto dell'Infinito nel loro universo. L'intento era quello di proteggere il Multiverso ma il prezzo da pagare per le varianti molto alto: queste dovettero rinunciare a famiglia e legami per operare nel "non-spazio" tra gli universi.

Fu l'incontro con Reed Richards proveniente dalla Terra-616 (Mister Fantastic) a cambiare tutto: questa variante, infatti, non riuscì a mantenere il compromesso degli altri Reed e dunque abbandonò il gruppo. Da lì scaturì la battaglia tra il Consiglio e i Celestiali della Terra-4280 ma non solo: nelle successive storie, il Consiglio tentò di distruggere la Terra-616. Come si lega questo al problema di Kang? Un'ipotesi, infatti, potrebbe essere quella che il Consiglio possa distruggere il Consiglio dei Kang, un'azione finalizzata a proteggere il Multiverso.

Sparito il villain? Non proprio, considerato che esiste una versione di Reed Richards malvagia che potrebbe rivelarsi con le sembianze di Pedro Pascal. Il Creatore, Reed Richards/Mr Fantastic nell'universo Ultimate, ha posto fine a quest'ultimo universo proprio con la sua personalità più cattiva tentando di manovrare persino l'Interdimensional Council of Reeds, rinnovato dopo la distruzione e la rinascita del Multiverso. Senza dimenticare che, il vero nome di Kang è Nathaniel Richards, futuro discendente del padre di Mister Fantastic e se parliamo di multiverso e loop temporali sappiamo già come potrebbe andare a finire. Su questa linea, un'altra ipotesi vede il Creatore sconfiggere Kang grazie all'aiuto del Consiglio e finalmente avere il controllo del Multiverso.

Ci sono ancora molte strade inesplorate! Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!