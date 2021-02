Redwall, il creatore di Over the Garden Wall svilupperà dei film animati per Netflix

Come annunciato via social e grazie a un accordo sui diritti di sfruttamento con la Penguin Random House Children's UK, Netflix ha messo in cantiere un adattamento cinematografico di Redwall, saga letteraria per ragazzi creata dallo scrittore Brian Jacques che sarà trasposta anche in formato serial sempre per la piattaforma.

Ad occuparsi della creazione e sviluppo del lungometraggio animato tratto dal romanzo ci penserà Patrick McHale, blasonato e geniale autore della bellissima Over the Garden Wall. Il film si baserà sul primo romanzo della saga che vede protagonista un giovane topo di Matthias all'interno dell'abbazia di Redwall e che sogna l'avventura e guarda come ispirazione al fondatore dell'abbazia, Martin the Warrior.



Non è comunque la prima volta che questi romanzi sono stati adattati in televisione, ma è la prima volta che tutti i diritti della serie sono stati acquistati in blocco da una singola società, così come si tratta del primo film animato dedicato a Redwall.



Un rappresentate della Penguin ha dichiarato: "Brian ha spesso viaggiato in tutto il mondo per raccontare le sue storie su Redwall a un pubblico di giovani, il più delle volte nelle scuole. Sarebbe stato molto felice di vedere come Netflix ha deciso di condividere la sua gioia e il desiderio di dare vita alle sue storie per il pubblico di tutte le età".



Il film di Redwall sarà dunque seguito da una serie dedicata a Martin the Warrior.

Vi lasciamo al nostro speciale dedicato ai migliori film d'animazione del 2020.