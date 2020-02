Su Redit un'immagine di Scarlett Johansson incinta sul set di Age of Ultron

Sono molte le attrici che lavorano durante la gravidanza, anche nei film d'azione e nei cinecomic. Per esempio, Gal Gadot era incinta durante le riprese di Wonder Woman e anche Scarlett Johansson aspettava la sua Rose Dorothy Dauriac mentre girava Avengers: Age of Ultron. Grazie al box set della Infinity Saga spuntano così alcune immagini inedite.

Recentemente, infatti, un utente Reddit ha postato un'immagine della fine di Age of Ultron, prima dell'utilizzo degli effetti visivi, in cui il pancione dell'interprete di Black Widow è molto evidente.

Il post di Teatreevelvet, che si può vedere in calce all'articolo, recita: "Scarlett Johansson incinta in una scena di Age of Ultron (dal set di Infinity Saga Box Set). Sapevamo tutti che era incinta durante le riprese di questo film, ma almeno io non sapevo che fosse così avanti mentre girava queste scene (con la tuta di pelle!)".

Secondo l'autore del post, per realizzare la scena in questione o è stata usata una stunt woman e poi è stata inserita digitalmente la faccia di Scarlett Johansson, oppure c'era davvero lei nella tuta, e poi il pancione è stato rimosso in computer grafica.

Un altro utente, Matapple13, conferma la seconda teoria: "Ho appena visto la scena finale su Youtube, sì, hanno usato la CGI su Scarlett."

Secondo Shellexyz, invece, "non puoi ingannare nessuno a 36 settimane", ma ci sono molti trucchi a venti settimane o giù di lì per nascondere in modo efficace la gravidanza senza ricorrere a elaborate manovre al computer.

Nonostante il finale di Avengers: Endgame, Scarlett Johansson tornerà a interpretare Natasha Romanoff nello stand-alone su Black Widow. Dopo il trailer presentato al Super Bowl si si può fare un'idea di quelli che saranno alcuni temi del film, che sarà nelle sale italiane dal prossimo 29 aprile.