Su Reddit tutte le scene tagliate dell'MCU presenti nell'Infinity Saga Box

L'uscita dell'Infinity Saga Box è stata una vera manna dal cielo per i fan del Marvel Cinematic Universe che, oltre a trovarsi tra le mani finalmente un cofanetto che comprenda tutti i film delle prime tre Fasi, avranno di che sbizzarrirsi con contenuti speciali, scene tagliate e così via.

Già, perché tra gli extra presenti nel cofanetto trova spazio anche un'antologia piuttosto corposa di scene anche abbastanza interessanti non incluse nelle final cut dei vari film del Marvel Cinematic Universe.

"La felicità è tale solo se condivisa" diceva però qualcuno: i fan Marvel hanno dunque preso alla lettera il concetto, scegliendo di condividere con il resto della fanbase i contenuti del tanto agognato cofanetto. O, almeno, questo ha fatto un utente Reddit che ha pensato bene, giustificando la cosa con il voler festeggiare il suo compleanno, di postare sul social tutte le scene tagliate presenti nell'Infinity Saga Box.

Ce n'è davvero abbastanza da fare felici tutti: le scene provengono infatti da un bel po' di film Marvel, da Thor: The Dark World ad Ant-Man and The Wasp, passando per Avengers: Age of Ultron, Iron Man, Avengers: Endgame e tanti altri ancora.

