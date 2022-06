Red, White & Royal Blue, Prime Video annuncia il film dal bestseller di Casey McQuiston

Mentre gli abbonati si sfregano le mani in attesa dei nuovi film di Prime Video per giugno 2022, la piattaforma di streaming on demand ha annunciato il film di Red, White & Royal Blue, adattamento del celebre bestseller del New York Times scritto da Casey McQuiston.

Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth 2 & 3, Minx) e Nicholas Galitzine (Cinderella, The Craft: Legacy) saranno i protagonisti della commedia romantica di Prime Video, che sarà diretta dal drammaturgo premiato ai Tony Award Matthew Lopez, al suo debutto cinematografico. Il film vede nel cast anche l’attore nominato agli Emmy Clifton Collins Jr. (Westworld), il vincitore dello Screen Actors Guild Award Stephen Fry (The Dropout), e Sarah Shahi (Sex/Life), oltre Rachel Hilson (Winning Time), Ellie Bamber (The Serpent), Aneesh Sheth (A Kid Like Jake), Polo Morin (Who Killed Sara?), Ahmed Elhaj (Dangerous Liaisons) e Akshay Khanna (Polite Society).

La storia segue il messicano-americano Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez) che, quando sua madre viene eletta Presidente, diventa l’equivalente americano di un giovane membro della famiglia reale: bello, carismatico, brillante, la sua immagine è oro puro per il marketing della Casa Bianca. C’è solo un problema: Alex è da sempre in lotta con il suo omologo d’oltreoceano, il Principe Henry (Nicholas Galitzine). E quando i tabloid entrano in possesso di una foto che li vede coinvolti in una rissa, le relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito subiscono un brusco cambio di rotta. I capo famiglia, lo Stato e altri addetti governativi creano un piano per limitare i danni: inscenare una finta riappacificazione tra i due rivali. Quella che inizialmente è una farsa, un’amicizia “da Instagram”, piano piano diventa qualcosa di più significativo che né Alex né Henry avrebbero potuto immaginare: una storia d'amore, che potrebbe complicare la campagna di rielezione della madre di Alex e sovvertire gli equilibri di due nazioni.

Oltre a diventare in brevissimo tempo un bestseller nelle classifiche del New York Times e di USA Today, il libro di McQuiston ha vinto le categorie “Best Debut” e “Best Romance of 2019” ai Goodreads Choice Award ed è stato eletto “Best Book of the Year,” da Vogue, NPR e Vanity Fair.

Per altri contenuti dal catalogo della piattaforma, date un'occhiata a tutti i nuovi film arrivati a maggio 2022 su Prime Video.