Red, White & Royal Blue, di cosa parla il nuovo film tratto dal libro di Casey McQuiston?

Negli ultimi anni sono proliferati romanzi a tematica LGBTQ+ capaci di raccontare storie d'amore tormentate e ad alto rischio. Una di questi è sicuramente Red, White & Royal Blue, romanzo che mette al centro la politica americana e il destino di due "figli del potere" tra obblighi personali ed istituzionali.

Dopo l'annuncio che sarebbe stato realizzato un adattamento di Red, White & Royal Blue i fan del romanzo, pubblicato nel 2019 e definito dal New York Times come uno dei libri più apprezzati dell'anno, hanno iniziato a scalpitare in attesa di avere i primi bocconcini riguardo le riprese. Fin da subito si è notato quanto il regista Matthew Lopez abbia puntata alla fedeltà quasi totale all'opera originale in modo da sviscerare tutti i temi che nel romanzo sono più che chiari: sessualità, potere, ricerca di se stessi e, soprattutto, responsabilità.

Red, White & Royal Blue ha come protagonista Alex, figlio del primo Presidente degli Stati Uniti donna, Ellen Claremont, e la sua nascente ed intensa relazione con uno degli eredi al trono della Corona inglese, Henry. I due per anni sviluppano una rivalità che li vede protagonisti della maggior parte delle pagine dei rotocalchi di tutto il mondo. Un incidente spiacevole costringerà entrambi a dover fingere di essere amici per rimediare ai rapporti inclinati tra i loro paesi. L'avvicinamento tra i due porterà, ovviamente, ad una evoluzione del loro rapporto che si scontrerà con i dettami della Corona e con la campagna elettorale per la rielezione alla Casa Bianca della madre di Alex.

Il trailer del film ha annunciato l'uscita di Red, White & Royal Blue per l'11 agosto con protagonisti Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine rispettivamente nei panni di Alex e di Henry. In attesa che il titolo arrivi in piattaforma, sono stati rilasciati su Amazon Prime Video tutti i titoli di Luglio 2023. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!