Red, White & Royal Blue, cosa bisogna aspettarsi dal nuovo film di Prime Video?

Manca sempre meno all'uscita di Red, White & Royal Blue che arriverà su Amazon Prime Video l'11 agosto presentando per la prima volta la storia di Alex e Henry. La pellicola, adattamento del bestseller di Casey McQuiston, punta a diventare un grande successo anche su schermo.

La storia di Red, White & Royal Blue vede al centro Alex e Henry, il primo figlio della prima presidente degli Stati Uniti donna (che nel film sarà interpretata da Uma Thurman) e l'altro discendente della corona inglese che, dopo una lunga rivalità, riusciranno finalmente a comprendersi l'un l'altro "cadendo" in una relazione che li vedrà sempre sul filo del rasoio e rischiare le proprie carriera nel nome dell'amore che provano l'uno per l'altro.

Per gli appassionati del genere rom-com letterario Red, White & Royal Blue non è assolutamente una novità. Premiato dal New York Times come uno dei bestseller migliori dell'anno, è diventato in poco tempo un piccolo classico. Ma cosa devono aspettarsi coloro che non hanno mai letto il libro? Sicuramente è un romanzo che va oltre il semplice racconto dell'amore tra due ragazzi. La pellicola, con molta probabilità, metterà al centro anche la politica americana e la difficoltà di essere "diverso" in un mondo del potere formato principalmente da uomini e che sembra non accettare donne e persone della comunità LGBTQ+. Parallelamente approfondirà anche il tema dell'obbligo sociale e di come, molto spesso, si tenda a non essere se stessi per non tradire le aspettative che gli altri hanno. Insomma, prima di vedere il film bisogna essere pronti ad un racconto che cerca di ribaltare in tutti i modi delle idee socialmente ritenute accettabili.

L'annuncio del film di Red, White and Royal Blue ha sicuramente causato l'esaltazione di tantissimi fan del romanzo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!