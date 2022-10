Red Sparrow, il regista sui paragoni con Black Widow: 'È un thriller, non roba da gadget'

C'è una spia russa donna addestrata da giovanissima tramite un programma governativo allo scopo di imparare a combattere, uccidere, sedurre e qualunque altra tecnica possa tornare utile in un lavoro del genere: di chi stiamo parlando? Black Widow o Red Sparrow? Le similitudini sono in effetti evidenti, ma non ditelo a Francis Lawrence!

Già, perché all'epoca dell'uscita in sala del film con Jennifer Lawrence il regista non sembrò apprezzare particolarmente i continui paragoni con il personaggio interpretato da Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe (che all'epoca, ricordiamo, non aveva ancora goduto di un suo stand alone), come ben spiegato in queste sue dichiarazioni.

"Ci sono persone che pensano sia molto simile alla storia di Black Widow. Non abbiamo attinto da Black Widow, ma da Red Sparrow, che è stato scritto da un tipo che faceva parte della CIA, sapete. Le sue fonti sono parecchio diverse da quello. Ma sarà sempre così, alla gente piace mettere le cose in categorie, ma questo è un film davvero unico. È un thriller, non è un film d'azione e non è roba da gadget. È hard-R. C'è violenza, è molto perverso, c'è suspense, un sacco di intrighi. È un tipo di spy movie molto diverso" furono le parole del regista.

E voi, come la pensate? Continuate comunque a vedere forti similitudini tra i due film? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Red Sparrow.