Red Sparrow: il nuovo spy-thriller con Jennifer Lawrence sarà Rated R

Per sfruttare l’ondata di successo che alcuni prodotti minori e di genere action-thriller hanno ottenuto anche grazie al Rated R, ancheuscirà vietato ai minori di 17 anni non accompagnati negli Stati Uniti.

La decisione è stata comunicata oggi dalla The Classification & Ratings Administration, a causa dei numerosi contenuti violenti, scene di tortura, contenuti sessualmente espliciti, per linguaggio e nudità varie. Lo spy-thriller è diretto da Francis Lawrence (Hunger Games: La ragazza di fuoco) e vede protagonista una camaleontica Jennifer Lawrence.

Il film racconta di Dominika Egorova (Lawrence), una giovane ragazza che viene arruolata contro la sua volontà nella Scuola Sparrow, una servizio segreto che trasforma questo donne in letali e seducenti assassine grazie a un lungo e sfiancante allenamento. Tra queste, Dominika diviene la Sparrow migliore, venendo inviata in una missione contro Nathaniel Nash, agente della CIA con il compito di monitorare le infiltrazioni di spie russe in territorio americano. I due cadranno vittima uno dell'altro, in un gioco di attrazione e inganno, mettendo a rischio le loro reciproche carriera e la vita. Data la violenza e il sesso esplicito, il regista ha confermato che la pellicola avrà sicuramente un Rated-R.

Scritto da Justine Haythe come trasposizione del romanzo Nome in codice: Diva di Jason Matthews (edito in Italia da Bookme), Red Sparrow vedrà nel cast anche Joel Edgerton, Jeremy Irons, Matthias Schoenaerts, Mary-Louise Parker, Bill Camp, Douglas Hodge, Ciaran Hinds, Joely Richardson e Charlotte Rampling, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 1° marzo, un giorno prima che negli States.