Red Sparrow: Jennifer Lawrence è Dominika Egorova nei tre spot italiani del film

L’attesa per poter vedere in italiano lo spot andato in onda ieri durante il Super Bowl non è stata poi così lunga, infatti laha da poco messo a disposizione non solo il promo in questione ma anche altri due video della durata complessiva di un minuto e quindici secondi.

Una delle accuse mosse al nuovo film di Francis Lawrence ha a che fare con l'affinità che avvicinerebbe Red Sparrow al personaggio interpretato da Scarlett Johansson. Sul punto è intervenuto lo stesso film-maker ribadendo la netta distinzione che intercorre tra questi due soggetti:

“Certa gente pensa che (Red Sparrow, ndr) sia molto simile alla storia di Vedova Nera. (Red Sparrow, ndr) Non si ispira a Vedova Nera, ma al romanzo scritto da un tipo che lavorava per la CIA. I riferimenti prendono spunto da altre fonti, ma alla gente piace incasellare tutto. Penso che questo sia un film unico, è un thriller, non è un action movie o un film con dei gadget. Ha un rating-R, c’è violenza, a tratti è anche perverso, ricco di suspance, con un mucchio di intrighi. È un genere di spy movie del tutto diverso”.

Dominika Egorova è molte cose. Una devota figlia determinata a proteggere sua madre a tutti i costi. Una prima ballerina la cui ferocia ha spinto corpo e mente al limite assoluto. Una specialista del combattimento seducente e manipolatorio. A seguito di una lesione che metterà fine alla sua carriera di ballerina, Dominika e sua madre si ritroveranno ad affrontare un futuro cupo e incerto. In quel momento le si aprono i cancelli della Sparrow School, un'agenzia di spionaggio che allena giovani dalle doti eccezionali come lei al fine di usare il loro corpo e la loro mente come armi. Dopo un periodo di allenamento sadico e perverso Dominika risulterà la più pericolosa Sparrow che il programma abbia mai prodotto. La ragazza dovrà adesso conciliare ciò che era e ciò che adesso è, in particolare con la sua vita privata in cui fa breccia un agente americano della CIA, Nathaniel Nash, il quale cercherà di convincerla che è l'unica persona di cui potrà fidarsi in questa storia di spionaggio.

Dopo aver diretto Jennifer Lawrence nella saga di Hunger Games, Francis Lawrence torna a collaborare con il giovane premio Oscar in questo nuovo progetto la cui uscita nelle sale cinematografiche avverrà il 1° marzo 2018. Nel cast troviamo anche Joel Edgerton (Nathaniel Nash), Ciarán Hinds (Alexei Ivanovich Zyuganov), Jeremy Irons (Korchnoi) e Charlotte Rampling. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe (Revolutionary Road).