Red Sparrow, Jennifer Lawrence si allenò nella danza classica e con il russo per mesi

Moltissimi attori utilizzano il method acting per conoscere i propri ruoli e "trasformarsi" nei personaggi. Questo è stato anche il caso di Jennifer Lawrence in Red Sparrow, pellicola di spionaggio nel 2018 che la vedeva nei panni di una spia russa altamente addestrata.

Al di fuori delle nette similitudini tra Red Sparrow e Black Widow, il primo è tratto da un romanzo di spionaggio del 2013 di Jason Matthews che vede una ex ballerina di danza classica costretta ad arruolarsi in un programma di spionaggio. Proprio per questo motivo la Lawrence cercò di assorbire le conoscenze di entrambi i lavori per rendere la sua interpretazione della ballerina/spia il più fedele ed aderente possibile a ciò che veniva raccontato all'interno del libro.

In modo da riuscire ad assorbire al meglio gli atteggiamenti di una ballerina, la Lawrence, nonostante non avesse mai praticato danza classica, si allenò nella disciplina per oltre 4 mesi decidendo di trascorrere tre ore al giorno con l'istruttore delle star Kurt Froman che gli insegnò le basi della specialità. Parallelamente decise di esercitare il più possibile il suo accento parlando per 4 mesi con una inflessione russa in modo da rendere il proprio tono di voce autentico rispetto alla storia che si cercava di raccontare.

