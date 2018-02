Red Sparrow: conosciamo meglio il personaggio di Jennifer Lawrence nella featurette

è uno dei thriller più attesi in procinto d'arrivare nelle sale. Il film ha per protagonista il premio Oscarnel ruolo di Dominika Egorova. Nella featurette che vi mostriamo insieme al poster è possibile conoscere qualcosa in più del personaggio del film, diretto da, regista di

Red Sparrow racconta la storia di Dominika Egorova, un'ex ballerina che viene arruolata contro la sua volontà nella Scuola Sparrow, un servizio segreto volto a trasformare giovani donne in letali e affascinanti assassine. In seguito all'addestramento, Dominika diventa la 'Sparrow' più pericolosa di sempre. Il suo primo obiettivo sarà un agente della CIA, Nathaniel Nash (Joel Edgerton).

Nel video Jennifer Lawrence ci svela qualcosa in più del personaggio e ci mostra alcune fasi del backstage. L'attrice definisce il suo personaggio 'affascinante' e 'fieramente intelligente'. Dalla sequenza si comprende anche come il rosso e il blu siano i due colori predominanti nel film.

Red Sparrow, diretto da Francis Lawrence, comprende nel cast Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker, Jeremy Irons, Ciaràn Hinds, Joely Richardson, Bill Camp, Sakina Jaffrey, Douglas Hodge, Thekla Reuten, Kristof Konrad e Serhij Polunin.

Il film arriverà nelle sale italiane dal prossimo primo marzo. La distribuzione è affidata a 20th Century Fox.

Red Sparrow è la trasposizione cinematografica del romanzo Nome in codice: Diva (Red Sparrow) di Jason Matthews.