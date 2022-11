Red Sonja, Veronica Ferres nel cast del film con Matilda Lutz: ecco chi interpreterà

A qualche settimana dalla pubblicazione della prima foto di Matilda Lutz in Red Sonja, nuovo adattamento cinematografico della famosa eroina dei fumetti, arriva la conferma dell'ingresso nel cast del film dell'attrice tedesca Veronica Ferres.

Come segnalato dall'Hollywood Reporter, Veronica Ferres interpreterà la madre di Red Sonja, la dea Ashera: ricordiamo che il cast del film, oltre all'attrice italo-americana Matilda Lutz nei panni della protagonista Red Sonja, includerà anche Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Manal El-Feitury e Katrina Durden. M.J. Bassett (Rouge, Silent Hill: Revelation) è stato scelto per la regia, dopo aver sostituito il collega Joey Soloway, che dopo aver lasciato la direzione del progetto è rimasto accreditato come produttore esecutivo.

Le riprese di Red Sonja sono attualmente in corso negli studi Nu Boyana di Millennium a Sofia, in Bulgaria. Ferres è una delle star tedesche più famose in campo internazionale: tra i suoi lavori ricordiamo il candidato all'Oscar Schtonk! (1992) e il successo al botteghino locale Rossini (1997), oltre a Crisis (2021) di Nicholas Jarecki, al fianco di Gary Oldman e in Salt & Fire (2016) di Werner Herzog con Michael Shannon e Gael García Bernal, entrambi co-prodotti dalla Ferres attraverso il suo banner Construction Film con sede a Monaco.

Red Sonja, che viene descritto più come un nuovo adattamento del fumetto Marvel originale di Robert E. Howard che come un remake del film del 1985 con Brigitte Nielsen e Arnold Schwarzenegger (in Italia conosciuto col titolo di Yado) non ha ancora una data d'uscita.