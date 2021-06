Red Sonja, anche la star di Thor Jaimie Alexander sarà nel film? Guardate la foto!

Un'altra attrice del Marvel Cinematic Universe sembrerebbe essere entrata nel cast di Red Sonja: al fianco di Hannah John-Kamen potrebbe esserci la star di Thor Jaimie Alexander.

Dopo aver reclutato l'attrice di Ant-Man & The Wasp Hannah John-Kamen per il ruolo da protagonista in Red Sonja, sembra infatti che un'altra star Marvel parteciperà alla pellicola diretta da Jill Soloway: l'interprete di Lady Sif nella saga di Thor Jaimie Alexander.

A darci notizia del suo coinvolgimento nel progetto è la stessa attrice, che nelle sue storie Instagram ha condiviso una foto del copione di Red Sonja con la caption "Una lettura leggera per il volo di ritorno".

Non sappiamo in che modo Alexander sia associata al film, ma l'opzione più probabile è che le sia stata offerta una parte nell'adattamento scritto da Tasha Huo. Secondo voi che ruolo potrebbe interpretare? Sarà un'alleata della protagonista? O forse un'antagonista? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Jaimie Alexander ha da poco concluso le riprese del quarto capitolo della saga di Thor, Thor: Love and Thunder, dove la vedremo tornare nei panni di una dei Warrior Three, Lady Sif, che non vedevamo sullo schermo dai tempi di Thor: The Dark World, salvo le sue due apparizioni nella serie tv di Marvel Television Agents of S.H.I.E.L.D..