Red Sonja: la protagonista Hannah John-Kamen ha abbandonato il film in live-action?

Secondo quanto riportato da varie agenzie stampa, il progetto dell'adattamento cinematografico in live-action di Red Sonja sarebbe nuovamente in pausa in quanto l'attrice Hannah John-Kamen avrebbe lasciato il ruolo da protagonista. Gli studios sarebbero quindi alla ricerca di una nuova interprete per la parte principale.

Il coinvolgimento di Hannah John-Kamen era stato confermato nel maggio scorso; l'attrice è conosciuta soprattutto per Ava Starr / Ghost in Ant-Man and the Wasp dei Marvel Studios, ma ha recitato anche in Ready Player One, Tomb Raider, Star Wars: Il Risveglio della Forza, The Tunnel - Trappola nel Buio. È inoltre apparsa in serie come Game of Thrones, The Dark Crystal: Age of Resistance.

Tuttavia, lo scorso dicembre erano sorti i primi dubbi sull'effettiva entrata in produzione del progetto, con la stessa John-Kamen che aveva dichiarato che il film era ancora vivo e che lei sarebbe stata la protagonista. I dettagli della trama di Red Sonja non sono noti, ma a questo punto non ci resta che attendere il nome della nuova protagonista designata per il progetto prima di conoscere altri dettagli in merito.

In una vecchia intervista, la regista del film Joey Soloway - nota per il suo lavoro in Transparent - aveva paragonato Red Sonja a Deadpool e Il Cavaliere Oscuro: "Non vedo l’ora, sono esaltatissima. Mi hanno anche chiesto di scrivere il film, che poi è il mio sogno. So che sembra un progetto completamente agli antipodi rispetto a Transparent, ma per me è praticamente la stessa cosa. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto lavorare a dei progetti che curassero la divisione femminile presente nella nostra cultura, l’idea cioè che le donne vengano piazzate nel ruolo di moglie, di brava ragazza, di cattiva ragazza, di Chalie’s Angels o di protagonista di Sex and the City. Il concetto è che le donne vengono rinchiuse in concetti che le definiscono, piccole fette di ciò che possono veramente essere. Tutto il mio lavoro ruota attorno al fatto che l’umanità cerca una sorta di divinità femminile, ponendosi domande esistenziali. Quindi, per me trasferire tutto questo nel mondo di Red Sonja è assolutamente naturale, perché è una supereroina completamente diversa dalle altre. Non è qualcosa di tipico".