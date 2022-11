Red Sonja, il produttore sulla spinosa questione Bryan Singer: 'Non fa bene al film'

Il reboot di Red Sonja tratto dai fumetti Marvel, ad un certo punto della sua lunghissima fase di sviluppo, è stato guidato anche dal regista Bryan Singer, oggi caduto in disgrazia dopo una serie di accuse di violenza sessuale per fatti risalenti al 1998.

Il controverso regista di X-Men e Superman Returns venne coinvolto nel progetto nel 2018 e rimase in carica fino alla primavera del 2019, continuando a guidare lo sviluppo di Red Sonja anche dopo le molteplici denunce di aggressione sessuale presentate contro di lui. Il produttore del film, Avi Lerner, all'epoca prese anche le parti di Bryan Singer, definendo le accuse delle "notizie false". Alla fine, però, Singer è stato sostituito alla regia di Red Sonja da Joey Soloway, che in seguitò lasciò il posto a MJ Bassett – ma in una recente intervista con The Hollywood Reporter, il presidente del Millennium Jeffrey Greenstein ha discusso della decisione dello studio di difendere Bryan Singer all'inizio della vicenda.

"Beh, in situazioni come queste cerchi di prendere quella che reputi sia la decisione migliore possibile in quel preciso momento", ha spiegato Greenstein. "Col passare del tempo, però, non è detto che quella decisione debba rimanere immutabile, le cose cambiano e bisogna adattarsi, e allora ti ritrovi di fronte a nuove decisioni che pensi siano il meglio possibile per il film, per lo studio, per tutte le persone coinvolte. Ad un certo punto ci siamo rivolti a Joey Soloway, che è un buon amico, un grande creativo e che stava per dirigere il film personalmente, prima di rimanere nel progetto come produttore esecutivo. E MJ adesso ha preso le redini e ha davvero contribuito a portare a compimento la storia. Si tratta di etica e di standard: penso che il mondo voglia attenersi a uno standard più elevato. E' una cosa importante, che tutti noi rispettiamo e prendiamo sempre in considerazione. Detto questo, il nostro obiettivo principale è raccontare storie, e tutto ciò che distoglie l'attenzione da quell'obiettivo non è qualcosa che fa bene allo studio, al film o al pubblico."

Per altri contenuti guardate la prima foto di Matilda Lutz come Red Sonja. Il film non ha ancora una data d'uscita, quindi rimanete sintonizzati.