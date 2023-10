Red Sonja, novità sul reboot 'oscuro' con Matilda Lutz: primo trailer in arrivo?

Il reboot cinematografico di Red Sonja è dietro l'angolo, e in attesa di un primo trailer ufficiale - che potrebbe arrivare presto - il produttore Les Weldon ha iniziato a rilasciare le interviste promozionali di rito.

Dopo oltre un decennio di tentativi, Millennium Films è finalmente pronta a pubblicare il reboot cinematografico di Red Sonja, che avrà per protagonista la star di Revenge Matilda Lutz (che ha preso il posto della star di Ant-Man & The Wasp Hannah John Kamen). Il primo trailer di Red Sonja è stato proiettato in esclusiva per i presenti al Comic-Con di San Diego, e in attesa di renderlo pubblico online Weldon si è fermato a parlare con Collider anticipando che “i fan potranno guardarlo presto”.

Sul film, invece, il produttore ha dichiarato: "Abbiamo quasi finito con il montaggio. Sarà un film molto realistico, molto oscuro e radicato nel mondo reale, e con paio di sequenze in cui abbiamo usato la giusta dose di CGI. Ma il film è finito e stiamo lavorando intensamente alla post-produzione". Weldon, che sta lavorando anche al reboot Hellboy: The Crooked Man, il produttore ha aggiunto che "Red Sonja sarà un film più oscura di quanto i fan possano aspettarsi, sicuramente rispetto al film originale".

Diretto da M.J. Bassett, regista di Solomon Kane, Red Sonja include nel cast anche Wallis Day nei panni di Annisia, Robert Sheehan nei panni di Draygan, Michael Bisping nei panni di Hawk, Martyn Ford nei panni del generale Karlak ed Eliza Matengu nei panni di Amarak.