Red Sonja: Matilda Lutz, Wallis Day e Robert Sheehan nel cast del film

Ci sono tre nuovi ingressi nel cast di Red Sonja, il film live-action dedicato all'omonimo personaggio dei fumetti: si tratta di Matilda Lutz, Robert Sheehan e Wallis Day.

Matilda Lutz (Revenge, Zone 414), Wallis Day (Kripton, Batwoman) e Robert Sheehan (The Umbrella Academy, Misfits) sono le new entry nel cast di Red Sonja, il cinecomic prodotto da Millennium Media con Tasha Huo (Tomb Raider) e Joey Soloway (Transparent) alla sceneggiatura e M.J. Bassett (Solomon Kane) alla regia, attualmente in fase di riprese.

Orfano di Hanna John Kamen, che ha abbandonato il progetto per via di conflitti di calendario, il film era rimasto senza una protagonista, che ora sarà invece interpretata da Lutz, con Day nei panni della malvagia sorellastra Annisia e Sheehan nel ruolo di Draygan.

"Volevo realizzare un film di Red Sonja sin da quando ero una ragazzina" ha affermato Bassett "E quando ho incontrato Matilda Lutz, sapevo che aveva la magia di cui ero alla ricerca, e potevo vedere chiaramente la complessità e la profondità che avrebbe portato al personaggio di Sonja".

"Questo è stato un lungo viaggio dalla pagina allo schermo, e siamo entusiasti di poter finalmente iniziare la fase di produzione attiva dopo aver messo su il miglior team creativo, un'incredibile banda di nuovi talenti e un fantastico mondo che prende vita dall'IP di Red Sonja" ha aggiunto il Presidente di Millennium Media Jeffrey Greenstein "M.J. è una regista incredibile con una visione pazzesca, e Matilda è stata assolutamente brillante in Revenge, per cui sapevamo che era perfetta per il ruolo dal momento che l'abbiamo vista, e rendendole dunque il duo perfetto per Red Sonja".