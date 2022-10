Red Sonja: Matilda Lutz si trasforma nella diavolessa con la spada, la prima foto!

Dopo anni di sviluppo problematico, false partenze e cambio di team creativi, il remake di Red Sonja ha letteralmente ingranato la marcia e a due mesi dall'annuncio della scelta di Matilda Lutz come protagonista ha già pubblicato la sua prima foto ufficiale.

Il personaggio di Red Sonja è apparso per la prima volta in casa Marvel Comics negli anni '70, ma le sue origini possono essere fatte risalire molto prima, alle opere di Conan di Robert E. Howard, Red Sonya di Rogatino e Dark Agnes de Chastillon. Il personaggio è già stato portato sullo schermo nel 1985, quando Brigitte Nielsen interpretò Red Sonja in un film omonimo con Arnold Schwarzenegger, che per il mercato italiano venne ribattezzato Yado.

Ora il personaggio tornerà sullo schermo grazie a Matilda Lutz, che ha ottenuto il ruolo dopo che negli ultimi dieci anni era passato per le scrivanie di Rose McGowan, Megan Fox, Amber Heard, Jaimie Alexander e, più recentemente, Hannah John-Kamen. Nello stesso arco di tempo la regia del film era stata assegnata a numerosi autori, tra cui Simon West, Bryan Singer e Jill Soloway: Red Sonja oggi sarà diretto dalla regista e sceneggiatrice britannica MJ Bassett, che ha firmato alcuni episodi di serie tv molto famose come Reacher, Altered Carbon, Iron Fist e Ash vs Evil Dead.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Tra l'altro, per rimanere nel mondo degli iconici personaggi femminili dei fumetti, vi segnaliamo che in queste ore Sydney Sweeney ha ottenuto il ruolo di Barbarella nel remake della Sony Pictures.