Red Sonja, Matilda Lutz: 'Diverso dall'originale, sarà sull'emancipazione femminile'

Il reboot di Red Sonja sarà più oscuro e adulto del film originale, ma in attesa del primo trailer ufficiale l'attrice protagonista Matilda Lutz ha promesso tante altre differenze per questa nuova versione.

Il film reboot di Red Sonja, personaggio Marvel Comics creato dallo scrittore Roy Thomas e dall'artista Barry Windsor-Smith nel 1973, ha avuto una produzione molto travagliata per arrivare sul grande schermo, ma alla fine M.J. Bassett è riuscito a completare il progetto con Matilda Lutz scelta per dare vita all'iconica 'Diavolessa con la spada'.

Proprio l'attrice protagonista - che eredita il personaggio già interpretato da Brigitte Nielsen nel quarant'anni fa nel film con protagonista Arnold Schwarzenneger Yado - ha parlato con CBR in occasione del Festival South by Southwest, svelando nuovi dettaglio sulla prossima iterazione della saga: "Quello che posso dire di Red Sonja, è che i primi fumetti sono stati realizzati per un orientamento molto maschile. La nostra invece sarà una storia completamente diversa, molto incentrata sull'empowerment femminile, un aspetto della sceneggiatura che ho molto amato".

Già possiamo immaginare che non tutti i fan saranno contenti di questa svolta, conoscendo le reazioni tipiche di fronte a queste dichiarazioni, ma le parole di Matilda Lutz confermano la direzione voluta da Bassett, che l'anno scorso prometteva che questa versione di Red Sonja non sarà descritta come una vittima ma si concentrerà sul personaggio da un punto dell'"essere umano nel mondo della femminilità".

Nel cast, lo ricordiamo, ci sono anche Wallis Day, Robert Sheehan, Michael Bisping, Martyn Ford, Eliza Matengu, Manal El-Feitury, Katrina Durden e Oliver Trevena.

